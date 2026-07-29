Porsche vz. Aktie
|44,66EUR
|-0,13EUR
|-0,29%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
29.07.2026 14:51:45
Porsche vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nach einer darauf folgenden Telefonkonferenz des Autobauers ändere er an seinen Schätzungen wenig, schrieb Jose M Asumendi am frühen Mittwochnachmittag./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
44,78 €
|
Abst. Kursziel*:
11,66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,96%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
14:19
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Porsche AG auf 'Market-Perform' (dpa-AFX)
|
12:26
|Börse Frankfurt: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
08:57
|AKTIE IM FOKUS: Porsche AG legen zu - Jefferies: starke operative Marge (dpa-AFX)
|
07:30
|EQS-News: Porsche AG achieves further milestones and stabilises profitability (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Porsche AG erreicht weitere Meilensteine und stabilisiert Profitabilität (EQS Group)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|14:51
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14:26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|15:35
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|15:25
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|15:25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:24
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:20
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:03
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:02
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|14:59
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|14:58
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:58
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:58
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:58
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|14:57
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:57
|GSK Halten
|DZ BANK
|14:56
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|14:55
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|14:52
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|MLP Buy
|Baader Bank
|14:51
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:51
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:50
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|14:47
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:42
|AB InBev Buy
|UBS AG
|14:28
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|14:26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:20
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|14:20
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|14:18
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:03
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:03
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:03
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:00
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13:59
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13:47
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:23
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:22
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13:14
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:13
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|13:13
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research