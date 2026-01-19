XETRA-Handel MDAX fällt am Mittag

Um 12:09 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 1,38 Prozent auf 31 459,52 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 375,862 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,745 Prozent auf 31 661,47 Punkte an der Kurstafel, nach 31 899,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 384,45 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 671,12 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 361,46 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bewegte sich der MDAX bei 29 512,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Stand von 25 834,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 715,23 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell RENK (+ 2,79 Prozent auf 64,02 EUR), HENSOLDT (+ 2,26 Prozent auf 94,95 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,89 Prozent auf 99,85 EUR), Nordex (+ 1,18 Prozent auf 32,52 EUR) und Aurubis (+ 1,09 Prozent auf 148,50 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen WACKER CHEMIE (-4,51 Prozent auf 67,70 EUR), Bechtle (-4,00 Prozent auf 43,16 EUR), LANXESS (-3,84 Prozent auf 17,01 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,65 Prozent auf 38,00 EUR) und Porsche vz (-3,58 Prozent auf 40,70 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 187 179 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 36,235 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at