FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Wacker Chemie von 92 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die finalen Kennzahlen fu?r das erste Quartal 2026 hätten die vorläufigen Ergebnisse bestätigt, schrieb Peter Spengler am Dienstag. Die Reduzierung des Anteils an Siltronic stärke die Finanzlage fu?r ku?nftige Investitionen. Trotz eines robusten Starts in das Geschäftsjahr aufgrund vorgezogener Aufträge bleibe die Nachfrage in vielen Endmärkten aber verhalten./rob/ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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