WACKER CHEMIE Aktie
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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Wacker Chemie von 92 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die finalen Kennzahlen fu?r das erste Quartal 2026 hätten die vorläufigen Ergebnisse bestätigt, schrieb Peter Spengler am Dienstag. Die Reduzierung des Anteils an Siltronic stärke die Finanzlage fu?r ku?nftige Investitionen. Trotz eines robusten Starts in das Geschäftsjahr aufgrund vorgezogener Aufträge bleibe die Nachfrage in vielen Endmärkten aber verhalten./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Halten
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Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
102,20 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
103,40 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Peter Spengler
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KGV*:
-
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