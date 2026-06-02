WACKER CHEMIE Aktie

103,40EUR 2,20EUR 2,17%
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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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02.06.2026 12:14:42

WACKER CHEMIE Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Wacker Chemie von 92 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die finalen Kennzahlen fu?r das erste Quartal 2026 hätten die vorläufigen Ergebnisse bestätigt, schrieb Peter Spengler am Dienstag. Die Reduzierung des Anteils an Siltronic stärke die Finanzlage fu?r ku?nftige Investitionen. Trotz eines robusten Starts in das Geschäftsjahr aufgrund vorgezogener Aufträge bleibe die Nachfrage in vielen Endmärkten aber verhalten./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Halten
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
102,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
103,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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