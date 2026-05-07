WACKER CHEMIE Aktie

92,95EUR -1,00EUR -1,06%
WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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07.05.2026 12:17:01

WACKER CHEMIE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 76,00 auf 92,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe nach dem Quartalsbericht seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für 2026 angehoben, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Diese liege nun am oberen Rand der Unternehmens-Zielspanne und 9 Prozent über der Konsensprognose./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
92,60 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
93,70 € 		Abst. Kursziel*:
-1,17%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
92,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,38%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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