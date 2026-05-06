WACKER CHEMIE Aktie
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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie mit Blick auf den Geschäftsbericht zum ersten Halbjahr Ende Juli den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Analyst Chetan Udeshi hob am Dienstagabend zwar sein Kursziel von 50 auf 60 Euro an, ließ die Einstufung aber auf "Underweight". Der kurzfristige Rückenwind durch Panik-Käufe im Zuge des Nahost-Kriegs ebbe ab. Nach dem überraschend guten ersten Quartal dürfte es im zweiten Quartal wieder zurück zur schwachen Normalität gehen. Udeshi liegt mit seiner operativen Ergebnisprognose (Ebit) für das zweite Quartal nach eigener Aussage um 35 Prozent unter dem Konsens. Für das Jahr hob er zwar aufgrund des guten Starts seine Schätzungen an. Er liege aber auch hier beim Ebit 26 Prozent unter den Markterwartungen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 22:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
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Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
60,00 €
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
95,65 €
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Abst. Kursziel*:
-37,27%
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
91,60 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-34,50%
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Analyst Name::
Chetan Udeshi
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KGV*:
-
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