HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Wacker Chemie mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Die am 11. März veröffentlichten, endgültigen Jahreszahlen seien ermutigend ausgefallen, schrieb Sebastian Bray in seinem Rückblick vom Dienstagabend. Dank seines Kostenmanagements und der Preisdynamik im Silikongeschäft habe der Chemiekonzern zudem eine überraschend positive Quartalsprognose gegeben, was eine Seltenheit in der europäischen Branche sei. Dazu sähen externe Preisindikatoren positiv aus, und das Unternehmen habe Preiserhöhungen für sein Polymersegment angekündigt./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 21:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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