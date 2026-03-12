WACKER CHEMIE Aktie
|76,10EUR
|2,90EUR
|3,96%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
12.03.2026 11:54:48
WACKER CHEMIE Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Sell" belassen. Der Ausblick untermauere die Markterwartungen, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sorgen um die Nahost-Entwicklung bleiben aber./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Sell
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
76,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-22,93%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
76,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22,47%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
