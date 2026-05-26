WACKER CHEMIE Aktie

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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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26.05.2026 07:20:01

WACKER CHEMIE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wacker Chemie von 84 auf 104 Euro angehoben, die zuletzt stark erholten Aktien aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der weitere Spielraum sei begrenzt, schrieb Christian Bell am Montagabend. Die Berechenbarkeit des Timings und Ausmaßes einer weiteren Gewinnerholung sei schwierig und die Aktien seien vor diesem Hintergrund zunächst fair bewertet./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 20:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Neutral
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
104,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
100,90 € 		Abst. Kursziel*:
3,07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
98,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,37%
Analyst Name::
Christian Bell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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