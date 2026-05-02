WACKER CHEMIE Aktie
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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Anil Shenoy zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein Fazit vom ersten Quartal, in dessen Folge er seine Schätzungen weitgehend unverändert beließ. Die zum Jahresauftakt übertroffenen Erwartungen würden vom vorsichtigen Ausblick auf das zweite Jahresviertel aufgehoben./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Equal Weight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
87,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
91,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,07%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
93,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,15%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
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