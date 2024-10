XETRA-Handel MDAX gibt zum Start des Donnerstagshandels nach

Am Donnerstag gibt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,06 Prozent auf 26 757,80 Punkte nach. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 263,102 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,271 Prozent auf 26 700,55 Punkte an der Kurstafel, nach 26 773,04 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 770,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 691,29 Einheiten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1,39 Prozent. Vor einem Monat, am 03.09.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 405,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, bewegte sich der MDAX bei 25 395,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 25 296,86 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,300 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit TRATON (+ 2,14 Prozent auf 28,65 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1,87 Prozent auf 30,48 EUR), HENSOLDT (+ 0,92 Prozent auf 30,78 EUR), TAG Immobilien (+ 0,65 Prozent auf 16,94 EUR) und Ströer SE (+ 0,44 Prozent auf 56,45 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen K+S (-5,15 Prozent auf 11,04 EUR), thyssenkrupp (-1,16 Prozent auf 3,39 EUR), AIXTRON SE (-1,10 Prozent auf 15,68 EUR), WACKER CHEMIE (-1,03 Prozent auf 92,24 EUR) und KRONES (-0,93 Prozent auf 127,80 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 166 658 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 19,238 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 16,04 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at