XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen zu

Der SDAX steigt am Dienstag.

Um 12:10 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 1,15 Prozent auf 14 689,17 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 117,333 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,508 Prozent auf 14 596,30 Punkte an der Kurstafel, nach 14 522,58 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 14 698,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 591,07 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, mit 14 305,69 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 07.02.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 697,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, bei 13 806,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 6,28 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 698,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Zählern.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Vitesco Technologies (+ 11,48 Prozent auf 70,90 EUR), Schaeffler (+ 10,12 Prozent auf 6,21 EUR), AUTO1 (+ 6,99 Prozent auf 5,36 EUR), Dürr (+ 5,00 Prozent auf 24,76 EUR) und pbb (+ 4,92 Prozent auf 5,03 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Klöckner (-1,97 Prozent auf 6,47 EUR), Kontron (-1,84 Prozent auf 18,65 EUR), SYNLAB (-1,53 Prozent auf 10,32 EUR), Salzgitter (-0,99 Prozent auf 24,12 EUR) und Wüstenrot Württembergische (-0,74 Prozent auf 13,44 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 053 011 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 16,250 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie mit 5,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

