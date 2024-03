XETRA-Handel SDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,01 Prozent auf 13 767,39 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 113,433 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 13 768,45 Punkte an der Kurstafel, nach 13 768,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 13 797,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 767,39 Punkten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,111 Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, stand der SDAX noch bei 13 761,10 Punkten. Der SDAX erreichte am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, den Stand von 13 229,26 Punkten. Der SDAX erreichte am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, einen Stand von 13 382,67 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,389 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit SCHOTT Pharma (+ 1,52 Prozent auf 40,20 EUR), ATOSS Software (+ 1,28 Prozent auf 237,00 EUR), PNE (+ 0,91 Prozent auf 13,36 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 0,89 Prozent auf 19,22 EUR) und adesso SE (+ 0,88 Prozent auf 114,60 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil ADTRAN (-5,29 Prozent auf 5,91 USD), Befesa (-2,19 Prozent auf 28,64 EUR), AUTO1 (-1,99 Prozent auf 3,59 EUR), Dürr (-1,65 Prozent auf 20,26 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,46 Prozent auf 18,51 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AUTO1-Aktie. 60 278 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 12,250 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie weist mit 4,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die pbb-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

