RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|MDAX im Blick
|
14.01.2026 15:58:47
XETRA-Handel So performt der MDAX nachmittags
Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,24 Prozent schwächer bei 31 838,88 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 380,704 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,013 Prozent leichter bei 32 233,06 Punkten in den Handel, nach 32 237,31 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 31 746,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32 284,44 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des MDAX
Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, betrug der MDAX-Kurs 29 959,19 Punkte. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 30 074,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, wurde der MDAX mit 25 167,49 Punkten berechnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit K+S (+ 4,71 Prozent auf 13,56 EUR), LANXESS (+ 2,09 Prozent auf 17,58 EUR), Porsche vz (+ 1,57 Prozent auf 44,06 EUR), AUMOVIO (+ 1,36 Prozent auf 46,30 EUR) und Evonik (+ 1,14 Prozent auf 13,29 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen IONOS (-4,53 Prozent auf 27,40 EUR), AIXTRON SE (-4,20 Prozent auf 19,18 EUR), RENK (-3,96 Prozent auf 62,39 EUR), Aroundtown SA (-3,78 Prozent auf 2,70 EUR) und United Internet (-3,42 Prozent auf 28,80 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 3 567 361 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,086 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel
Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Evonik-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,54 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
