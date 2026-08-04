NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach detaillierten Zahlen mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis des zweiten Quartals habe die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Die Stärke im Methionin-Geschäft mache Hoffnung auf eine positive Überraschung im dritten Quartal./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:01 / BST



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