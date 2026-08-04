Evonik Aktie

17,87EUR 0,31EUR 1,77%
Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 08:44:44

Evonik Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach detaillierten Zahlen mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis des zweiten Quartals habe die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Die Stärke im Methionin-Geschäft mache Hoffnung auf eine positive Überraschung im dritten Quartal./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Underweight
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
17,69 € 		Abst. Kursziel*:
-20,86%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
17,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-21,66%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Evonik AG

mehr Nachrichten