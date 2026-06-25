Evonik Aktie

15,97EUR 0,04EUR 0,25%
Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.06.2026 07:42:50

Evonik Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Operativ laufe es im Augenblick robust, schrieb Helena Xu am Mittwoch nach Meetings mit dem Chemiekonzern auf der German & Swiss Corporate Conference. Evonik profitiere dabei im Bereich Advanced Technologies von momentan geringerer asiatischer Konkurrenz./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 10:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Buy
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16,07 € 		Abst. Kursziel*:
24,46%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,23%
Analyst Name::
Helena Xu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Evonik AG

mehr Nachrichten