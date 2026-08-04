Evonik Aktie
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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik auf "Underweight" belassen. Der chinesische Exportüberschuss nehme auf breiter Basis zu, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag nach Auswertung der chinesischen Branchendaten für den Juni. In einigen Kategorien seien Rekorde erreicht worden, in anderen liege das Niveau nur knapp unter Bestmarken. Mit Blick auf Evonik sei Methionin eine positive Ausnahme, denn die Exporte der Aminosäure hätten sich im Juni gegenüber dem Vorjahr fast halbiert und seien auch nach Europa stark gesunken. Das könnte erklären, warum die Methionin-Preise zuletzt weniger stark vom Niveau des zweiten Quartals zurückgekommen seien als andere Chemikalien-Preise./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Underweight
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Unternehmen:
Evonik AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
17,69 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
17,90 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Chetan Udeshi
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KGV*:
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