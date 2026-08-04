NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik auf "Underweight" belassen. Der chinesische Exportüberschuss nehme auf breiter Basis zu, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag nach Auswertung der chinesischen Branchendaten für den Juni. In einigen Kategorien seien Rekorde erreicht worden, in anderen liege das Niveau nur knapp unter Bestmarken. Mit Blick auf Evonik sei Methionin eine positive Ausnahme, denn die Exporte der Aminosäure hätten sich im Juni gegenüber dem Vorjahr fast halbiert und seien auch nach Europa stark gesunken. Das könnte erklären, warum die Methionin-Preise zuletzt weniger stark vom Niveau des zweiten Quartals zurückgekommen seien als andere Chemikalien-Preise./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST



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