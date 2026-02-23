XETRA-Handel TecDAX fällt zum Start

Der TecDAX gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Am Montag notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,09 Prozent leichter bei 3 681,08 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 557,971 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,540 Prozent auf 3 701,39 Punkte an der Kurstafel, nach 3 721,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 701,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 680,01 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 23.01.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 723,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, notierte der TecDAX bei 3 409,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 857,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,57 Prozent aufwärts. Bei 3 858,70 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell freenet (+ 0,59 Prozent auf 30,92 EUR), 1&1 (+ 0,44 Prozent auf 22,65 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,15 Prozent auf 32,77 EUR), SMA Solar (-0,25 Prozent auf 32,22 EUR) und Ottobock (-0,26 Prozent auf 56,80 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil TeamViewer (-2,68 Prozent auf 4,72 EUR), Nagarro SE (-2,65 Prozent auf 60,65 EUR), SAP SE (-2,47 Prozent auf 169,50 EUR), Nemetschek SE (-2,37 Prozent auf 66,00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,36 Prozent auf 48,82 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 212 765 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 197,887 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at