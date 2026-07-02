Nemetschek Aktie
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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Bei einem Online-Gespräch mit Konzernchef Yves Padrines hätten die Wachstumsaussichten der größten Sparten, die Chancen des Bausoftware-Spezialisten in dem für seine Strategie als zentral angesehenen Bereich Künstliche Intelligenz sowie das Thema Fusionen und Übernahmen im Fokus gestanden, schrieb Joseph George in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
56,35 €
|
Abst. Kursziel*:
95,21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
56,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
93,49%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
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