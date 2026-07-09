Nemetschek Aktie
|55,75EUR
|-0,40EUR
|-0,71%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
09.07.2026 13:20:19
Nemetschek SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Joseph George geht nach einer Diskussion mit dem Nemetschek-Chef erwartungsfroh in die Quartalsbilanz des Bausoftwareunternehmens, wie er am Mittwoch schrieb./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
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Unternehmen:
Nemetschek SE
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
55,65 €
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Abst. Kursziel*:
97,66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
55,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
97,31%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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