Nemetschek Aktie

55,75EUR -0,40EUR -0,71%
Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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09.07.2026 13:20:19

Nemetschek SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Joseph George geht nach einer Diskussion mit dem Nemetschek-Chef erwartungsfroh in die Quartalsbilanz des Bausoftwareunternehmens, wie er am Mittwoch schrieb./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
55,65 € 		Abst. Kursziel*:
97,66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
55,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
97,31%
Analyst Name::
Joseph George 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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