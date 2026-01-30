Nemetschek Aktie
|73,45EUR
|-1,10EUR
|-1,48%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
30.01.2026 09:32:24
Nemetschek SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bausoftwarespezialist habe eine solide Entwicklung gezeigt, schrieb Nicolas Herms in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum vierten Quartal 2025./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Hold
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
75,00 €
|
Abst. Kursziel*:
33,33%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
73,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,15%
|
Analyst Name::
Nicolas Herms
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
