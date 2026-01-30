Nemetschek Aktie

73,45EUR -1,10EUR -1,48%
Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.01.2026 09:32:24

Nemetschek SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bausoftwarespezialist habe eine solide Entwicklung gezeigt, schrieb Nicolas Herms in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum vierten Quartal 2025./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Hold
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
75,00 € 		Abst. Kursziel*:
33,33%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
73,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,15%
Analyst Name::
Nicolas Herms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nemetschek SE

mehr Nachrichten