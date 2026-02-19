XETRA-Handel TecDAX mit Abgaben

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 15:43 Uhr via XETRA 0,54 Prozent leichter bei 3 701,84 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 552,660 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,317 Prozent höher bei 3 733,63 Punkten in den Handel, nach 3 721,82 Punkten am Vortag.

Bei 3 697,41 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 737,73 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,16 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 19.01.2026, bei 3 673,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wurde der TecDAX mit 3 420,99 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.02.2025, den Wert von 3 856,97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 2,14 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Ottobock (+ 4,27 Prozent auf 57,35 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,27 Prozent auf 32,78 EUR), TeamViewer (+ 1,09) Prozent auf 4,81 EUR), Nemetschek SE (+ 0,68 Prozent auf 66,25 EUR) und Siltronic (+ 0,66 Prozent auf 53,50 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil freenet (-8,24 Prozent auf 30,74 EUR), SMA Solar (-4,95 Prozent auf 32,66 EUR), Nordex (-2,94 Prozent auf 33,62 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,73 Prozent auf 48,54 EUR) und AIXTRON SE (-1,94 Prozent auf 23,27 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 361 271 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 193,150 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,58 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at