XETRA-Handel TecDAX sackt zum Handelsende ab

Am Freitag fiel der TecDAX via XETRA letztendlich um 0,89 Prozent auf 3 324,30 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 518,958 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,082 Prozent auf 3 357,04 Punkte an der Kurstafel, nach 3 354,30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 398,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 318,64 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 1,32 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 12.03.2024, bei 3 464,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, lag der TecDAX bei 3 275,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.04.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 308,19 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,009 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 3,95 Prozent auf 84,30 EUR), EVOTEC SE (+ 3,53 Prozent auf 13,77 EUR), HENSOLDT (+ 1,78 Prozent auf 40,08 EUR), Nagarro SE (+ 1,25 Prozent auf 72,85 EUR) und PNE (+ 1,07 Prozent auf 13,24 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen ATOSS Software (-3,82 Prozent auf 252,00 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-3,10 Prozent auf 34,40 EUR), Sartorius vz (-3,07 Prozent auf 334,90 EUR), TeamViewer (-2,40 Prozent auf 13,03 EUR) und AIXTRON SE (-2,32 Prozent auf 21,94 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 9 114 978 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 199,946 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Die United Internet-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at