XETRA-Handel: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im TecDAX

Der TecDAX befand sich am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Im TecDAX ging es im XETRA-Handel schlussendlich um 0,28 Prozent aufwärts auf 3 393,26 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 516,888 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 3 383,82 Punkte an der Kurstafel, nach 3 383,65 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3 393,57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 366,78 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 19.02.2024, wurde der TecDAX mit 3 384,97 Punkten berechnet. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 19.12.2023, bei 3 332,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, bei 3 226,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 2,07 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 2,97 Prozent auf 13,54 EUR), Sartorius vz (+ 2,36 Prozent auf 364,50 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,84 Prozent auf 38,68 EUR), Energiekontor (+ 1,03 Prozent auf 68,60 EUR) und HENSOLDT (+ 1,03 Prozent auf 35,48 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Infineon (-2,14 Prozent auf 31,32 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,88 Prozent auf 36,60 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,75 Prozent auf 26,94 EUR), ATOSS Software (-1,67 Prozent auf 265,00 EUR) und SAP SE (-1,47 Prozent auf 171,47 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 562 838 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 200,669 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,23 zu Buche schlagen. Mit 7,35 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

