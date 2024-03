XETRA-SCHLUSS/Abwartender Handel vor Fed-Beschlüssen

FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank geschlossen. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 18.015 Punkte, bei 18.044 Punkten wurde ein neues Allzeithoch markiert. Das Geschäft verlief erwartungsgemäß zurückhaltend. Es gilt als ausgemacht, dass die US-Notenbank den Leitzins noch nicht antastet. Die Frage ist allerdings, ob die zuletzt relativ hohen Inflationsdaten den Zinsausblick verändern. Zuletzt hatte die Fed drei Zinssenkungen für dieses Jahr in Aussicht gestellt, der Markt hofft auf eine erste Zinssenkung im Juni. "Ein späterer Beginn des Lockerungszyklus als erwartet wäre eine Enttäuschung für die Märkte", so Jason Celente, Portfoliomanager bei Insight Investment.

Unternehmensnachrichten waren rar. Rheinmetall fielen um 2,1 Prozent zurück. Gedrückt wurde die Stimmung durch so genannte Insiderverkäufe von CEO Armin Papperger. "Da könnten einige Anleger draufspringen", sagte ein Händler. Auf der anderen Seite stiegen BASF um 2,5 Prozent auf 51,88 Euro. Berenberg hatte die Aktien auf die Kaufliste genommen mit einem Kursziel von 58 Euro. Deutz erholten sich mit positiven Analystenstimmen nach den Verlusten vom Vortag und gewannen 6,7 Prozent.

Douglas mit Chancen auf SDAX-Eintritt

Nach endgültigen Zahlen gaben PVA um 6,1 Prozent nach. Diese enthielten lauft Jefferies keine Überraschungen, genauso wenig wie der Ausblick auf das laufende Jahr. Möglicherweise störten sich einige Anleger an dem leicht unter dem Vorjahr liegenden Auftragseingang von 222 Millionen Euro. Wie die Analysten anmerkten, ist das aber vor allem auf kürzere Vorlaufzeiten wegen eines veränderten Auftagsmix zurückzuführen.

Douglas hat gute Chancen auf einen Eintritt in den SDAX im Juni. Für den MDAX müsste der Kurs deutlich zulegen, dazu reicht die Freefloat-Kapitalisierung von voraussichtlich knapp 890 Millionen Euro noch nicht. CVC wird nach dem IPO rund 54,4 Prozent der Aktien halten, die Familie Kreke rund 10,2 Prozent. Die Aktien wurden zum Stückpreis von 26 Euro platziert und damit am unteren Rand der Preisspanne. Die Erstnotiz von Douglas ist für Donnerstag geplant.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.015,13 +0,2% +7,54%

DAX-Future 18.306,00 +0,2% +6,41%

XDAX 18.027,39 +0,1% +7,51%

MDAX 26.264,30 +0,1% -3,22%

TecDAX 3.369,90 -0,6% +0,97%

SDAX 13.858,59 +0,0% -0,73%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,94 +14

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

·Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

·DAX 18 21 1 3.252,1 61,9 74,6

·MDAX 26 23 1 459,7 23,9 26,0

·TecDAX 10 18 1 596,7 15,1 17,3

·SDAX 30 36 4 94,9 8,1 9,7

===

