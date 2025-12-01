Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Zalando Aktie

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

Vorweihnachtszeit im Blick 01.12.2025 10:50:38

Zalando-Aktie reagiert mit Abgaben auf Warnstreik in Erfurt

Zalando-Aktie reagiert mit Abgaben auf Warnstreik in Erfurt

Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zum Warnstreik beim Online-Modehändler Zalando aufgerufen und dafür gezielt die umsatzstarke Vorweihnachtszeit ausgewählt.

"Während Zalando mit Rabatten um Kunden wirbt, Rekordumsätze feiert und das Logistikzentrum in Erfurt auf Hochtouren laufen soll - machen die Beschäftigten klar: Ohne gute Arbeitsbedingungen kein reibungsloser Versand", teilte die Gewerkschaft mit.

Nach Angaben von Gewerkschaftssekretär Matthias Adorf beteiligten sich in der Nachtschicht 50 Kollegen und in der Frühschicht 60 bis 70 Kollegen an dem Warnstreik. "Es ist völlig unverständlich, dass Zalando die Interessen seiner Beschäftigten ignoriert", betonte Adorf. Die Umsätze seien "gigantisch" - gerade jetzt in der sogenannten Black Week und Cyber Week.

Zalando verweist auf Erhöhung der Gehälter um 14,5 Prozent

Das Unternehmen sieht derzeit keine Einschränkungen für die Kunden. Man sei mit einem europaweiten Logistiknetzwerk auf solche Hochphasen vorbereitet, hieß es.

Zudem verwies Zalando erneut darauf, dass die Gehälter am Standort Erfurt seit 2024 um insgesamt 14,5 Prozent gestiegen sind und der Urlaubsanspruch seit diesem Jahr auf bis zu 30 Tage erhöht wurde. Beschäftigte erhielten außerdem Zusatzleistungen wie soziale Beratung, Freistellung für ehrenamtliche Arbeit oder kostenlose Aktien.

Tarifvertrag würde Lohnplus von mehr als 10 Prozent bedeuten

Verdi fordert die Anerkennung des Flächentarifvertrags für den Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das würde für Zalando-Lagerarbeiter mehr als 10 Prozent Lohnplus und dazu höhere Zuschläge, Sonderzahlungen, kürzere Wochenarbeitszeiten, eine tarifliche Altersvorsorge und weitere Verbesserungen bedeuten, hieß es.

Adorf zufolge wäre das für Zalando kein Problem. Doch das Unternehmen versuche, um jeden Preis einen Tarifvertrag zu vermeiden. "Genau der aber gibt Sicherheit: faire Löhne, verlässliche Zuschläge und Mitsprache bei den Arbeitsbedingungen. Das will Zalando verhindern." Für Dienstag wurde eine zentrale Streikversammlung für alle Schichten anberaumt.

Im XETRA-Geschäft verliert die Zalando-Aktie am Montag zwischenzeitlich 0,86 Prozent und kostet damit 23,00 Euro.

/jos/DP/zb

ERFURT (dpa-AFX)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Zalando 23,00 -0,90%

