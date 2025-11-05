Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|
05.11.2025 07:04:38
Zölle und starker Euro belasten Ausblick von Siemens Healthineers
ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers erwartet im laufenden Jahr keine großen Sprünge. Handelszölle und negative Währungseffekte dürften das Ergebnis belasten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Erlangen mit. So erwartet das Management um Konzernchef Bernd Montag für das neue Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers den entsprechenden Gewinn um sieben Prozent auf 2,39 Euro gesteigert. Allein die Zölle dürften das Ergebnis mit 400 Millionen Euro belasten und damit doppelt so stark wie im Vorjahr. Analysten haben bislang im Schnitt eine Steigerung auf 2,48 Euro auf dem Zettel.
Der vergleichbare Umsatz - bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte - soll um fünf bis sechs Prozent zulegen. Auch hier hatten sich Marktexperten etwas mehr erhofft. Im vergangenen Geschäftsjahr stiegen die Umsätze vergleichbar um 5,9 Prozent auf 23,4 Milliarden Euro, wobei sich die Entwicklung im vierten Quartal stärker abschwächte als von Analysten erwartet. Wachstumstreiber waren das Geschäft mit der Bildgebung sowie der Krebsspezialist Varian./nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Healthineers AGmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Handel: TecDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
07.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|Börse Frankfurt: Das macht der TecDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Healthineers AGmehr Analysen
|07.11.25
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|27.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|240,50
|-0,31%
|Siemens Healthineers AG
|43,47
|-1,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.