Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schwächer

Der LUS-DAX zeigt sich am Mittag schwächer.

Am Montag tendiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,38 Prozent schwächer bei 17 972,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17 968,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 148,00 Einheiten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 17.05.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 724,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 17 995,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 16 341,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,33 Prozent. Bei 18 888,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 2,09 Prozent auf 186,05 EUR), Continental (+ 1,49 Prozent auf 55,82 EUR), Symrise (+ 1,33 Prozent auf 113,90 EUR), Infineon (+ 0,93 Prozent auf 36,84 EUR) und SAP SE (+ 0,90 Prozent auf 176,36 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil adidas (-3,69 Prozent auf 216,60 EUR), Bayer (-3,44 Prozent auf 26,14 EUR), QIAGEN (-3,00 Prozent auf 38,51 EUR), Sartorius vz (-2,08 Prozent auf 240,60 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,89 Prozent auf 26,47 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 946 646 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 204,008 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,53 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at