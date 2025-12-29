Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start schwächer

Der LUS-DAX bewegt sich am Montag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:27 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,25 Prozent leichter bei 24 308,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 286,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 425,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 29.11.2025, einen Stand von 23 854,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 741,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 29.12.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 19 938,00 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 21,76 Prozent zu Buche. Bei 24 773,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 18 821,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell BASF (+ 1,05 Prozent auf 44,10 EUR), adidas (+ 0,91 Prozent auf 165,90 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,86 Prozent auf 223,60 EUR), Brenntag SE (+ 0,68 Prozent auf 49,18 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,67 Prozent auf 225,30 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1 498,00 EUR), Infineon (-1,10 Prozent auf 36,32 EUR), QIAGEN (-1,03 Prozent auf 38,59 EUR), MTU Aero Engines (-1,02 Prozent auf 350,10 EUR) und Airbus SE (-0,74 Prozent auf 195,30 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 261 371 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 236,485 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 5,22 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

