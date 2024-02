Zurückhaltung in Zürich: SMI schwächelt zum Start des Donnerstagshandels

So bewegt sich der SMI am Donnerstag.

Um 09:10 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 0,78 Prozent auf 11 245,51 Punkte nach. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,305 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,607 Prozent auf 11 264,59 Punkte an der Kurstafel, nach 11 333,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 266,16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 219,05 Zählern.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 1,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 11 137,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, betrug der SMI-Kurs 10 503,89 Punkte. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.02.2023, bei 11 200,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,674 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 473,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 088,62 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,36 Prozent auf 37,19 CHF), Holcim (+ 1,09 Prozent auf 66,88 CHF), Swisscom (+ 0,58 Prozent auf 519,20 CHF), Novartis (+ 0,32 Prozent auf 89,69 CHF) und Logitech (+ 0,25 Prozent auf 72,64 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Roche (-3,28 Prozent auf 239,00 CHF), UBS (-1,58 Prozent auf 25,58 CHF), Partners Group (-0,94 Prozent auf 1 162,00 CHF), Givaudan (-0,67 Prozent auf 3 585,00 CHF) und Sika (-0,62 Prozent auf 238,60 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 244 104 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 274,794 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 8,95 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at