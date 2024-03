Zurückhaltung in Zürich: So performt der SLI am Montagnachmittag

Am Montag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,55 Prozent leichter bei 1 902,83 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,086 Prozent leichter bei 1 911,64 Punkten, nach 1 913,29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 900,21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 911,83 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wurde der SLI mit 1 840,06 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2023, wies der SLI einen Stand von 1 782,35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, notierte der SLI bei 1 674,66 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 7,90 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 931,53 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 3,17 Prozent auf 1,11 CHF), Lonza (+ 1,37 Prozent auf 480,50 CHF), Partners Group (+ 1,09 Prozent auf 1 300,00 CHF), Givaudan (+ 0,72 Prozent auf 4 046,00 CHF) und SGS SA (+ 0,40 Prozent auf 84,80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Logitech (-7,17 Prozent auf 78,20 CHF), Temenos (-3,59 Prozent auf 64,40 CHF), Richemont (-2,40 Prozent auf 142,30 CHF), Swatch (I) (-1,44 Prozent auf 205,70 CHF) und Swiss Life (-1,07 Prozent auf 628,40 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 164 998 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 258,809 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,78 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

