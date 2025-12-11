Givaudan Aktie
|3 266,00EUR
|-256,00EUR
|-7,27%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3900 Franken belassen. Analyst Alex Sloane reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geringfügig seine Schätzung für das Wachstum aus eigener Kraft im vierten Quartal. Er verwies dabei auf schwächere Annahmen für den Bereich der Lebensmittel-Geschmacksstoffe (T&W), während sich das Geschäft im Bereich der Schönheitsprodukte (F&B) robust entwickeln sollte./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 12:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 12:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
3 900,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3 045,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
28,08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3 073,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,91%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Schwacher Handel in Zürich: SPI nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel: So performt der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel: SMI präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich: SPI sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Zürich: So steht der SLI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
10.12.25