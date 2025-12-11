Givaudan Aktie
|3 266,00EUR
|-256,00EUR
|-7,27%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
11.12.2025 14:51:36
Givaudan Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3800 Franken belassen. Seine Prognose für das organische Wachstum des Aromenherstellers im vierten Quartal liege klar unter der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
3 800,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3 064,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
24,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3 071,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,74%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Givaudan AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Schwacher Handel in Zürich: SPI nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel: So performt der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel: SMI präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich: SPI sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Zürich: So steht der SLI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
10.12.25