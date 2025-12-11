Givaudan Aktie

3 266,00EUR -256,00EUR -7,27%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

11.12.2025 14:51:36

Givaudan Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3800 Franken belassen. Seine Prognose für das organische Wachstum des Aromenherstellers im vierten Quartal liege klar unter der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
3 800,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3 064,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
24,02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3 071,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
23,74%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

