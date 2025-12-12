Givaudan Aktie
|3 271,00EUR
|-14,00EUR
|-0,43%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Im Vorfeld der Zahlen zum vierten Quartal habe sie ihre Prognose für das organische Wachstum des Aromenherstellers reduziert, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in ihrem Ausblick. Bei der Ebitda-Marge rechnet sie unverändert mit 24,5 Prozent./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 11:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 11:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4 000,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3 049,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
31,19%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3 088,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,53%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AGmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Aktien Schweiz behauptet - Givaudan knicken ein - Franken zieht an (Dow Jones)
|
11.12.25
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
11.12.25
|SIX-Handel SLI schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Zürich: SMI schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: SMI präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: So performt der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AGmehr Analysen
|07:26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 271,00
|-0,43%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:58
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:49
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|07:16
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|11.12.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital