NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Im Vorfeld der Zahlen zum vierten Quartal habe sie ihre Prognose für das organische Wachstum des Aromenherstellers reduziert, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in ihrem Ausblick. Bei der Ebitda-Marge rechnet sie unverändert mit 24,5 Prozent./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 11:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 11:20 / GMT



