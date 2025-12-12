Givaudan Aktie
|3 271,00EUR
|-14,00EUR
|-0,43%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3670 auf 3310 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen schwächerer Trends in der Sparte Taste & Wellbeing kürzte Charles Eden am Donnerstag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen seine Erwartungen an das organische Wachtum des Aromen- und Duftstoffherstellers im letzten Jahresviertel. Die Endmärkte seien in dem Bereich schwieriger geworden, vor allem in Asien und in Lateinamerika./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 19:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3 310,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3 062,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8,10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3 072,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,75%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 271,00
|-0,43%
