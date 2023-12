Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Freitagmittag steigen

Euro STOXX 50-Handel am Mittag.

Im Euro STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,65 Prozent aufwärts auf 4 410,89 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 3,818 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,241 Prozent stärker bei 4 393,04 Punkten in den Handel, nach 4 382,47 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 420,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 393,04 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,938 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.11.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 091,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 282,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.12.2022, notierte der Euro STOXX 50 bei 3 984,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 14,39 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 1,59 Prozent auf 36,12 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,51 Prozent auf 43,69 EUR), Allianz (+ 1,50 Prozent auf 234,05 EUR), Siemens (+ 1,13 Prozent auf 155,74 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 22,19 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Bayer (-1,10 Prozent auf 31,02 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,11 Prozent auf 106,30 EUR), Eni (-0,09 Prozent auf 15,21 EUR), Ferrari (-0,04 Prozent auf 330,45 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,03 Prozent auf 59,56 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 523 744 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 344,843 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Stellantis-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 11,11 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at