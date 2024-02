Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen

Der STOXX 50 bleibt auch am Montagmorgen im Aufwärtstrend.

Der STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,18 Prozent auf 4 213,77 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,097 Prozent auf 4 210,43 Punkte an der Kurstafel, nach 4 206,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 209,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 214,70 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.01.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 097,42 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, den Wert von 3 873,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 879,13 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,98 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 236,11 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit National Grid (+ 1,49 Prozent auf 10,56 GBP), GSK (+ 1,48 Prozent auf 16,35 GBP), Diageo (+ 1,07 Prozent auf 29,68 GBP), Bayer (+ 1,06 Prozent auf 29,00 EUR) und Novartis (+ 0,75 Prozent auf 90,47 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Enel (-0,90 Prozent auf 6,16 EUR), Roche (-0,56 Prozent auf 232,80 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,42 Prozent auf 64,07 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,24 Prozent auf 44,24 EUR) und Deutsche Telekom (-0,20 Prozent auf 22,64 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 591 377 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 467,319 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Die Bayer-Aktie verzeichnet mit 5,18 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. In puncto Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

