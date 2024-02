Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge

Am Mittwoch springt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,58 Prozent auf 16 925,00 Punkte an.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 16 955,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 827,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, den Stand von 16 701,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 14.11.2023, mit 15 631,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 14.02.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 456,00 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 1,08 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 17 060,00 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Fresenius SE (+ 2,94 Prozent auf 26,22 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,16 Prozent auf 221,80 EUR), adidas (+ 1,96 Prozent auf 173,94 EUR), BASF (+ 1,70 Prozent auf 45,83 EUR) und Rheinmetall (+ 1,64 Prozent auf 371,00 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Porsche (-1,76 Prozent auf 79,22 EUR), Sartorius vz (-1,30 Prozent auf 325,60 EUR), RWE (-1,27 Prozent auf 31,78 EUR), QIAGEN (-1,07 Prozent auf 39,68 EUR) und Deutsche Telekom (-0,95 Prozent auf 22,01 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 434 426 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 196,229 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,82 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

