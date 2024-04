Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen

Am Montag erhöht sich der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA um 0,43 Prozent auf 17 823,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 17 746,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 883,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 22.03.2024, bei 18 225,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2024, wies der LUS-DAX 16 666,00 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, bei 15 903,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 6,44 Prozent nach oben. Bei 18 633,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Bayer (+ 3,17 Prozent auf 27,16 EUR), QIAGEN (+ 2,05 Prozent auf 38,24 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,02 Prozent auf 25,70 EUR), Zalando (+ 1,82 Prozent auf 27,41 EUR) und Fresenius SE (+ 1,75 Prozent auf 27,37 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil SAP SE (-0,75 Prozent auf 164,56 EUR), RWE (-0,52 Prozent auf 32,28 EUR), Heidelberg Materials (-0,32 Prozent auf 92,84 EUR), Rheinmetall (-0,32 Prozent auf 502,40 EUR) und Daimler Truck (-0,11 Prozent auf 43,50 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 448 178 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 193,526 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

