Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Kursplus

Am Donnerstag steigt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,15 Prozent auf 26 392,59 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 250,270 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,002 Prozent stärker bei 26 353,00 Punkten in den Handel, nach 26 352,47 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 26 349,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 430,11 Punkten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 2,15 Prozent. Vor einem Monat, am 14.02.2024, wurde der MDAX mit 26 050,07 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, stand der MDAX bei 27 198,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.03.2023, wurde der MDAX auf 27 779,76 Punkte taxiert.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 1,66 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 25 075,79 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit K+S (+ 3,88 Prozent auf 13,78 EUR), Fraport (+ 2,67 Prozent auf 53,88 EUR), HENSOLDT (+ 1,72 Prozent auf 34,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,66 Prozent auf 122,80 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,62 Prozent auf 106,40 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen LANXESS (-8,88 Prozent auf 23,82 EUR), RTL (-2,46 Prozent auf 32,50 EUR), Talanx (-1,07 Prozent auf 69,10 EUR), Siltronic (-0,72 Prozent auf 82,75 EUR) und Lufthansa (-0,65 Prozent auf 6,85 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX sticht die K+S-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 587 493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 18,050 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,74 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at