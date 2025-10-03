Elmos Semiconductor Aktie
|TecDAX-Performance im Blick
|
03.10.2025 09:32:19
Zuversicht in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu
Am Freitag notiert der TecDAX um 09:15 Uhr via XETRA 0,35 Prozent fester bei 3 741,00 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 596,780 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,285 Prozent auf 3 738,55 Punkte an der Kurstafel, nach 3 727,94 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 736,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 744,09 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 3,94 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 03.09.2025, mit 3 614,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2025, stand der TecDAX bei 3 881,36 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 03.10.2024, bei 3 329,58 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 8,86 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 2,63 Prozent auf 113,00 EUR), HENSOLDT (+ 2,21 Prozent auf 115,50 EUR), EVOTEC SE (+ 1,06 Prozent auf 6,68 EUR), Sartorius vz (+ 0,99 Prozent auf 223,40 EUR) und 1&1 (+ 0,99 Prozent auf 20,40 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil IONOS (-1,98 Prozent auf 34,70 EUR), Elmos Semiconductor (-1,30 Prozent auf 83,20 EUR), JENOPTIK (-0,96 Prozent auf 18,53 EUR), AIXTRON SE (-0,67 Prozent auf 14,79 EUR) und Siltronic (-0,65 Prozent auf 53,65 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 129 687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 265,296 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
TecDAX-Fundamentaldaten
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 8,61 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,73 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
