TecDAX-Performance im Blick 03.10.2025 09:32:19

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

Beim TecDAX lassen sich am Freitag erneut Gewinne beobachten.

Am Freitag notiert der TecDAX um 09:15 Uhr via XETRA 0,35 Prozent fester bei 3 741,00 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 596,780 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,285 Prozent auf 3 738,55 Punkte an der Kurstafel, nach 3 727,94 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 736,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 744,09 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 3,94 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 03.09.2025, mit 3 614,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2025, stand der TecDAX bei 3 881,36 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 03.10.2024, bei 3 329,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 8,86 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 2,63 Prozent auf 113,00 EUR), HENSOLDT (+ 2,21 Prozent auf 115,50 EUR), EVOTEC SE (+ 1,06 Prozent auf 6,68 EUR), Sartorius vz (+ 0,99 Prozent auf 223,40 EUR) und 1&1 (+ 0,99 Prozent auf 20,40 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil IONOS (-1,98 Prozent auf 34,70 EUR), Elmos Semiconductor (-1,30 Prozent auf 83,20 EUR), JENOPTIK (-0,96 Prozent auf 18,53 EUR), AIXTRON SE (-0,67 Prozent auf 14,79 EUR) und Siltronic (-0,65 Prozent auf 53,65 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 129 687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 265,296 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentaldaten

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 8,61 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,73 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Elmos Semiconductormehr Nachrichten


Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Freitag von ihrer freundlichen Seite. Die Börsen in Fernost schlagen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

