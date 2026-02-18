SAP Aktie

TecDAX-Performance 18.02.2026 12:27:27

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mittags im Plus

Der TecDAX gewinnt am Mittwochmittag an Wert.

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,45 Prozent höher bei 3 697,43 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 547,238 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,127 Prozent auf 3 685,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3 681,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 681,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 699,03 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 1,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der TecDAX mit 3 751,10 Punkten berechnet. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 18.11.2025, mit 3 416,46 Punkten bewertet. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 3 876,60 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,02 Prozent nach oben. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 2,90 Prozent auf 27,64 EUR), Infineon (+ 1,73 Prozent auf 45,35 EUR), Nordex (+ 1,66 Prozent auf 34,28 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,35 Prozent auf 49,42 EUR) und SMA Solar (+ 0,91 Prozent auf 33,14 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen TeamViewer (-3,33 Prozent auf 4,64 EUR), Nagarro SE (-2,40 Prozent auf 56,90 EUR), ATOSS Software (-1,80 Prozent auf 82,00 EUR), AIXTRON SE (-1,62 Prozent auf 23,04 EUR) und Ottobock (-1,08 Prozent auf 54,85 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 218 095 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 191,693 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,56 zu Buche schlagen. Mit 6,38 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu SAP SE

