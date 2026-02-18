SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|TecDAX-Performance
|
18.02.2026 12:27:27
Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mittags im Plus
Am Mittwoch notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,45 Prozent höher bei 3 697,43 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 547,238 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,127 Prozent auf 3 685,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3 681,04 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 681,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 699,03 Punkten.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 1,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der TecDAX mit 3 751,10 Punkten berechnet. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 18.11.2025, mit 3 416,46 Punkten bewertet. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 3 876,60 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,02 Prozent nach oben. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Punkten registriert.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 2,90 Prozent auf 27,64 EUR), Infineon (+ 1,73 Prozent auf 45,35 EUR), Nordex (+ 1,66 Prozent auf 34,28 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,35 Prozent auf 49,42 EUR) und SMA Solar (+ 0,91 Prozent auf 33,14 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen TeamViewer (-3,33 Prozent auf 4,64 EUR), Nagarro SE (-2,40 Prozent auf 56,90 EUR), ATOSS Software (-1,80 Prozent auf 82,00 EUR), AIXTRON SE (-1,62 Prozent auf 23,04 EUR) und Ottobock (-1,08 Prozent auf 54,85 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 218 095 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 191,693 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,56 zu Buche schlagen. Mit 6,38 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
16:01
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
16:01
|XETRA-Handel TecDAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
16:01
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt ab (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: So steht der DAX mittags (finanzen.at)
|
09:29
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)