ArcelorMittal Aktie

54,30EUR 1,34EUR 2,53%
ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 06:25:23

ArcelorMittal Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal von 44 auf 62 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die europäische Stahlbranche werde im neuen Geschäftszyklus dank der politischen Protektionsmaßnahmen deutlich höhere Gewinne einfahren als in der Vergangenheit, schrieb Cole Hathorn am Dienstagabend in ihrer Kaufempfehlung. Die Anleger sprächen schon von einem Narrativ "Stahl ist der neue Zement" und erwarteten entsprechend eine mehrjährige Neubewertungsphase. Hathorn sieht sich mit seiner operativen Ergebnisprognose für 2027 von 11,7 Milliarden Dollar 15 Prozent über dem Konsens./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53,26 € 		Abst. Kursziel*:
16,41%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
54,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,18%
Analyst Name::
Cole Hathorn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ArcelorMittal

mehr Nachrichten