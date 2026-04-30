LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das erste Quartal liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Tom Zhang am Donnerstagmorgen. In der Breite sei eine enttäuschende Entwicklung am wichtigsten Absatzmarkt in Europa ausgeglichen worden. Der Fokus liege auf höheren Kosten in der Europäischen Union./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:57 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.