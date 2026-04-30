ArcelorMittal Aktie

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WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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30.04.2026 09:36:11

ArcelorMittal Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das erste Quartal liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Tom Zhang am Donnerstagmorgen. In der Breite sei eine enttäuschende Entwicklung am wichtigsten Absatzmarkt in Europa ausgeglichen worden. Der Fokus liege auf höheren Kosten in der Europäischen Union./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Equal Weight
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
49,20 € 		Abst. Kursziel*:
-8,54%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
48,93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,03%
Analyst Name::
Tom Zhang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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