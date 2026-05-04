ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Jones resümierte am Donnerstag den Bericht des Stahlkonzerns zum ersten Quartal. Die Signale für das zweite Quartal seien positiv gewesen. Der Protektionismus der EU dürfte sich dann bei den Preisen bemerkbar machen./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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