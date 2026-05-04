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WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
ArcelorMittal Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Jones resümierte am Donnerstag den Bericht des Stahlkonzerns zum ersten Quartal. Die Signale für das zweite Quartal seien positiv gewesen. Der Protektionismus der EU dürfte sich dann bei den Preisen bemerkbar machen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
49,12 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,39%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
48,43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,08%
|
Analyst Name::
Andrew Jones
|
KGV*:
-
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