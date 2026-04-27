ArcelorMittal Aktie
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WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
ArcelorMittal Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 40 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Stahlkonzern stecke im Zwiespalt zwischen günstigem EU-Protektionismus und den Nachfragerisiken im Zuge des Nahost-Kriegs, schrieb Dominic O'Kane am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal am 30. April. Er rechnet mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 1,67 Milliarden US-Dollar, minimal über dem Konsens. Der Konsens sei seit Anfang März um 6 Prozent gesunken. Für das zweite Quartal liegt O'Kane 10 Prozent unter dem aktuellen Konsens./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 17:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Underweight
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Unternehmen:
ArcelorMittal
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
44,00 €
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
50,82 €
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Abst. Kursziel*:
-13,42%
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
50,30 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-12,52%
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Analyst Name::
Dominic O'Kane
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KGV*:
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