ArcelorMittal Aktie

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WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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30.04.2026 20:55:26

ArcelorMittal Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Höhere Stahlpreise dürften dem Unternehmen ab dem zweiten Quartal zugutekommen, schrieb Cole Hathorn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In einem positiven Marktumfeld favorisiere er die Aktien innerhalb der Stahlbranche./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
49,12 € 		Abst. Kursziel*:
26,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48,93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,71%
Analyst Name::
Cole Hathorn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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