ArcelorMittal Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die Erholung in den Kernmärkten des Stahlkonzerns starte schleppend, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50,94 €
|
Abst. Kursziel*:
11,90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,87%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ArcelorMittal
Analysen zu ArcelorMittal
|13.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|23.02.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|51,88
|-1,29%
