ArcelorMittal Aktie

48,93EUR 0,61EUR 1,26%
ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.05.2026 08:40:48

ArcelorMittal Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 44 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Zahlenwerk des Stahlkonzerns habe insgesamt den Erwartungen entsprochen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das anhaltend negative Anlagevotum reflektiere seine Besorgnis hinsichtlich eines Nachfragerückgangs und einer strafferen Geldpolitik (insbesondere in Europa) als Folge des Nahost-Konflikts./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:08 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Underweight
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
49,12 € 		Abst. Kursziel*:
-8,39%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
48,93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,03%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ArcelorMittal

mehr Nachrichten

Analysen zu ArcelorMittal

mehr Analysen
08:40 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
27.04.26 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.04.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ArcelorMittal 48,93 1,26% ArcelorMittal

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen