ArcelorMittal Aktie
|48,93EUR
|0,61EUR
|1,26%
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 44 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Zahlenwerk des Stahlkonzerns habe insgesamt den Erwartungen entsprochen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das anhaltend negative Anlagevotum reflektiere seine Besorgnis hinsichtlich eines Nachfragerückgangs und einer strafferen Geldpolitik (insbesondere in Europa) als Folge des Nahost-Konflikts./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:08 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
49,12 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,39%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
48,93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,03%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
Analysen zu ArcelorMittal
Analysen zu ArcelorMittal
|08:40
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|48,93
|1,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:14
|ING Group Buy
|UBS AG
|11:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:30
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|11:07
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:05
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:35
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Andritz buy
|UBS AG
|30.04.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG