ArcelorMittal Aktie

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WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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24.04.2026 13:36:44

ArcelorMittal Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ArcelorMittal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Es sei noch zu früh, um die Stahlpreisrally in den Geschäftsresultaten der Hersteller zu sehen, schrieb Andrew Jones am Freitag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison des ersten Quartals. Der Fokus liege daher auf den Ausblicken der Unternehmen. Bei ArcelorMittal rechnet Jones vor allem wegen des Nordamerika-Geschäfts mit einem vierprozentigen operativen Ergebnisanstieg (Ebitda)./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:59 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
50,88 € 		Abst. Kursziel*:
-11,56%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
50,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,70%
Analyst Name::
Andrew Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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