LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Geschäftszahlen der europäischen Stahlproduzenten dürften sich im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorquartal verbessert haben, allerdings nur leicht, schrieb Tom Zhang in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die geopolitischen Risiken aus Nahost dürften hinsichtlich der Nachfrage nicht außer Acht gelassen werden./edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:00 / GMT



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